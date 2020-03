La actriz Angie Jibaja anunció el lanzamiento de su autobiografía mediante sus redes sociales, sin imaginar que a pocos días este sería cancelado por haber tenido rencillas con las escritoras.

Las personas que estuvieron a cargo de producir este material para la expareja de Jean Paul Santa María se manifestaron y aclararon el motivo que han tenido para no seguir trabajando con la modelo.

"Estimado lector, lamentamos informar que por diferencias irreconciliables entre las escritoras y Angie Jibaja, las escritoras nos vemos obligadas a retirarnos del proyecto", manifestaron para el diario El Popular.

'La chica de los tatuajes' anunció su libro “Angie antes que Jibaja”

Asimismo, resaltaron que eran conscientes que este problema se iba dar en cualquier momento. “Como escritoras, este es un momento que lamentamos profundamente que se haya dado, sabíamos que como escenario podía darse, pero teníamos puesta nuestra fe en que ‘con trabajo y buena disposición’ lograríamos un lindo libro. Un abrazo y mucha luz, Cruz Bartra & ILB”, exclamaron para el conocido medio.

Cabe mencionar que hace unos días la ‘Chica de los tatuajes’ se mostró muy emocionada con la futura difusión de su libro. “¡Hola! ¡Soy Angie Jibaja! ¡La chica de los tatuajes! Esa que tantos han llamado rica, carismática, mamacita y seductora. La primera en hablar abiertamente en los reality, la que han llamado droga…a y p.…a. ‘Angie antes de Jibaja’. He estado en silencio trabajando en mi recuperación. Reconstruyendo el futuro de mis hijos”, dijo mediante su cuenta de Instagram.

Angie Jibaja anunció así su libro autobiográficos en Instagram

“El escribir me ha ayudado a liberarme de mentiras sobre lo que he hecho en la vida. Aquí cuento todas esas historias que por años cargué, oscuros secretos que me dolía contar y no me dejaban avanzar”, enfatizó Jibaja.