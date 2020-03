Anahí de Cárdenas no es indiferente a la enfermedad del coronavirus (COVID-19) que ya se encuentra atacando al Perú. La actriz, a través de su cuenta de Instagram, compartió un extenso y reflexivo mensaje para crear conciencia en la población y se puedan tomar las medidas necesarias.

“Cáncer en mitad de una pandemia. Parece título de una película de apocalipsis”, escribió la actriz como título del mensaje.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas se somete a la primera de sus 12 nuevas quimioterapias [FOTOS]

Publicación de Anahí de Cárdenas Foto: Instagram

“Yo siempre pensé que un marco coyuntural de este tipo me agarraría del otro lado, no del lado de ‘población vulnerable’ o ‘población en riesgo’. Siempre pensé que ante el apocalipsis zombie, yo sería la que los decapitaría a machetazos como Michone en The Walking Dead", se lee al inicio del texto que posteó Anahí.

Asimismo, la actriz mencionó lo importante que es reflexionar en estos momentos y ser responsable frente a la pandemia que se está viviendo.

Anahí de Cárdenas Foto: Instagram

“Qué mejor que una pandemia para replantearte las cosas en tu vida. Ahora todos debemos ser responsables. Creo que esa es la palabra clave. Si es que han cancelado las clases en los colegios, o han dado libre en el trabajo es para que se queden en sus casas, no para ir al mall”, aseguró.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas hizo importante revelación con respecto a su tratamiento por cáncer de mama

Además, Anahí de Cárdenas advirtió que las medidas que se están tomando son preventivas para evitar que el virus se propague.

“Estas medidas preventivas no son vacaciones, son medidas de seguridad, sobre todo para los que no estamos con las defensas al 100 %. Hazlo por ti y por las personas que quieres. Está en todos cuidarnos. Más de lo que pueda hacer el Estado por nosotros, es: ¿Qué puedo hacer yo, para contribuir con el bienestar común de la sociedad? El pánico nunca ayudó a nadie, pero la prevención salva vidas. A partir de hoy, a saludar con el codo”, finalizó.