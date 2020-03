Thalía confiesa que padece de dolorosas migrañas: “Es horrible” [VIDEO]

Thalía suele compartir cosas muy divertidas en sus redes sociales dejando en claro que goza de un gran sentido del humor. Sin embargo, cómo cualquier mortal también padece de problemas en su vida personal, pero más ligados a su salud.

Hace poco, la cantante mexicana aprovechó un momento para hablar del terrible mal que le aqueja desde pequeña. A través de sus historias de Instagram, la celebridad de 48 años contó que sufre de terribles migrañas.

Thalía contó los terribles dolores que le causan la migraña.

Fiel a su estilo, Thalía, quien hace poco envió un emotivo mensaje por el Día Internacional de la Mujer, donde animó a las mujeres a seguir luchando por sus derechos, contó los estragos que le ocasionan los intensos dolores de cabeza.

“Hoy amanecí con una migraña tremenda. Desde chiquita me dan migrañas y ya me siento mejor porque las migrañas que me dan me dan como con aura, entonces te viene con unas lucecitas en toda la visión. Es horrible cariños, es una cosa terrible, pero ahí vamos”, comentó la esposa de Tommy Mottola.

A pesar de la enfermad que padece y que –por el momento- no tiene cura, Thalía se mostró positiva.

“Vamos con todo, nada nos para (…) Migrañosa, pero nada me para”, agregó la cantante para luego agregar que se encontraba alistando nueva producción musical.

Thalía toma con actitud positiva sus terribles dolores.

Thalía y su lucha contra la enfermedad de Lyme

Thalía no solo sufre de migraña. Hace varios años, la cantante reveló que le diagnosticaron la enfermedad de Lyme, mal crónico producido por la picadura de una garrapata y que -una vez infectado- ocasiona severos dolores en todo el cuerpo.

“Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo. (...) He aprendido a anteponer la mente al cuerpo, sin importar cómo me sienta. Salgo de la cama cada mañana de un salto y empiezo mi rutina”, añadió.