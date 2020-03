Esta semana Sofía Suescun y Kiko Jiménez han sido protagonistas de la revista ‘Lecturas’. En esta edición, la pareja ha revelado una noticia que habla del gran amor que los une y del siguiente paso que darán. ¡Así es! Sofía y Kiko han tomado la decisión de casarse y continuar haciéndole frente a distintos personajes con los que han tenido enfrentamientos.

Entre los detalles que tendrá la boda es que se celebrará en un lugar paradisíaco, pues así le ha propuesto Kiko a Sofía. “En una playa, solos. No somos de papeleos”, añadió la joven hermana del participante de ‘Supervivientes 2020’.

Incluso, la pareja reveló que quieren tener un bebé, solo están esperando a que Sofía termine un tratamiento para ir por él. “También estamos deseando tener un hijo. Si aún no me he quedado es porque estoy tomando una medicación, un tratamiento para la piel. Me queda menos de un año”, detalló.

También han dado detalles sobre cómo llevan su relación y un aspecto que ellos consideran indispensable. “Dedicamos al sexo todo el tiempo que no estamos en televisión. En el sexo Kiko tiene una fuerza y una potencia que me vuelven loca”, confesó Sofía.

Portada de la revista 'Lecturas' en la que participaron Sofía Suescun y Kiko Jiménez. (Foto: Lecturas)

Pero Kiko no se ha quedado atrás y también ha querido destapar algunos secretos, pero no precisamente de su novia, sino de la familia de Rocío Jurado. Y es que luego de cuatro años de noviazgo con Gloria Camila y haberse comprometido, hay mucho que él sabe.

Parece ser que Gloria y Ana María Aldón, esposa de su padre, tendrían una muy mala relación. “Gloria estaba recelosa de Ana María. Era una persona que llegó a sus vidas de nuevas, se quedó embarazada a los dos meses y saltaron las alarmas. Cayó sobre ella la sospecha de que podría ser por interés, por todo menos por amor”, afirmó Kiko.

También se atrevió a contar sobre su amistad con Estela Grande que casi lleva a la ruptura con Sofía. “A lo mejor espera más que una amistad conmigo, pero yo tengo mi vida, a Sofía”, dijo. Suescun fue más dura y señaló sobre Estela que “es mentirosa. […] Está enamorada del clan Matamoros. Le encanta la farándula y disfruta con la polémica”, zanjó.