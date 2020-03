Tras ser captado cuatro veces con Shirley Arica, algunos han especulado que dichos destapes han sido armados, tal es el caso de Carlos Cacho. Sin embargo, la llamada ‘Chica realidad’ ha desmentido esto, expresando que en ningún momento ‘sembró’ al jugador de Alianza Lima.

Las críticas cayeron sobre la modelo luego que trascendiera la información que Jean Deza fue separado de Alianza Lima una vez que se descubriera, por cuarta vez, al jugador en una fiesta nocturna con Shirley Arica.

El maquillador, siempre polémico, consideró que los sucesivos destapes de Jean Deza y Shirley Arica en el programa de Magaly Medina podrían responder a un ‘sembrado’, es decir, algo preparado para captar infraganti al futbolista de Alianza Lima.

Esto no sentó nada bien a la modelo que a una radio local negó rotundamente esta versión, asegurando que estos ‘ampays’ se dieron sin que ella estuviera enterada al respecto.

“Si piensas que lo ‘sembré’ o algunas personas lo piensan, no me interesa. Perfectamente sé cómo se dieron las cosas y lo que tengo con él, así como cuando empezó”, comentó Shirley Arica bastante molesta por el tema.

Pero esto no fue excusa para que Shirley Arica enviara algunos dardos contra Carlos Cacho, a quien le recordó momentos de años atrás. cuando ella ayudó al maquillador de manera desinteresada.

“Si te parezco una mala persona como dices en tus comentarios, no me estés tratando de saludar donde me encuentras y solo recuerda que la única estúpida que te ayudó cuando saliste de la cárcel sin que me pagaras un sol fui yo”.

En su cuenta de Facebook, Carlos Cacho dio su opinión tras los ‘ampays’ a Jean Deza.

“A shirley Arica siempre la ‘ampayan’, ¿no? Bien raro, ¿no? Y qué buenas tomas, ¿no? Qué suerte de los reporteros de saber dónde los encuentran, ¿no? #SiempreSembrando”.

Jean Deza llevaba tres meses en Alianza Lima, dos partidos jugados, cerco goles marcados y cuatro 'ampays’ en la prensa de espectáculos. Este hecho habría fastidiado a la dirigencia aliancista que decidió separarlo del club por sus constantes indisciplinas.