Rodrigo González sobre entrevista de Ethel Pozo a Viviana Rivasplata: "¿Con Tula no y con Viviana sí?''

Rodrigo González no dudó en cuestionar a Ethel Pozo por invitar a Viviana Rivas Plata a su programa América hoy. Dicha visita provocó la intriga en el exconductor que la hija de Gisela Valcárcel no demuestra incomodidad al estar en un mismo set junto a la mujer que aparentemente se interpuso en el primer matrimonio de su madre.

“¿Por qué Ethel tiene problemas de pararse al lado de Tula y no tiene problemas en pararse al lado de Viviana Rivasplata? ¿Si no estamos hablando de lo mismo?”, se preguntó el popular ‘Peluchín’.

Además, la exfigura de Latina recordó el conflicto que se originó en la Teletón, pues supuestamente Gisela Valcárcel habría puesto la condición de que Tula Rodríguez no aparezca en los horarios estelares, y por el contrario, se presente durante la madrugada.

“O sea, con Tula todo un problemón, la Teletón, no podemos, no queremos nada y con Viviana ahí si felices de la vida. No entiendo, un poquito de por favor”, dijo ‘Peluchín’ sarcásticamente.

Viviana Rivasplata Foto: Instagram

Es importante recordar que, hace unos años, la exvedette fue responsabilizada de acabar con el matrimonio de Gisela Valcárcel y Javier Carmona, así como la otrora reina de belleza, Viviana Rivasplata, pero en la relación de la ‘Señito’ y Roberto Martínez.

Sin embargo, para sorpresa de todos, la ex reina de belleza y la conductora decidieron pararse frente a frente para dejar en claro ese tema. Rivas Plata contó que el futbolista negó su matrimonio y le aseguro que estaba divorciado.