Marco Zunino : “Me gano a los personajes audicionando”

Marco Zunino es, tal vez, nuestro actor más internacional. Luego de llegar a Broadway (2012), desde mayo pasado se encuentra en México, donde ya trabajó para la pantalla chica a través de Televisa y Netflix, y ahora acaba de debutar en las tablas con Chicago el musical, producción que llevó a Nueva York con éxito.

“México es un mercado muy difícil y grande, el centro de Latinoamérica donde solamente en televisión tienes que competir con todos los rostros conocidos y nuevos. Cuando vas a un casting no solo encuentras mexicanos, ahora también hay colombianos, chilenos, argentinos, peruanos. Lo bueno, al mismo tiempo, es que hacen muchas producciones. En mi caso es difícil porque allá no soy una figura conocida y entonces es difícil que te ‘vean’, te ‘ubiquen’. Yo voy a los castings, me gusta ganarme el personaje. Y en los trabajos a los que me presenté (‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’, ‘Control Z’ y Chicago...) he tenido la suerte de que me han terminado eligiendo”, cuenta el actor, quien hizo una visita relámpago a Lima.

Desde febrero, en el teatro Telecel, Zunino volvió a ponerse en la piel de Billy Flynn, y compartió escenario con María León (conocida actriz y cantante mexicana) y la recordada Bibi Gaytán, quien regresó a los escenarios tras 15 años. “Es uno de los musicales más grandes que yo hice y que ahora está en México. Queremos que la gente vea mi trabajo. Hasta ahora la respuesta ha sido linda. Yo trabajo desde los 14 años y siempre tuve que enfrentarme a los prejuicios. ¿Cómo me gano a los personajes?: audicionando. Yo llamo y digo: ‘No me elijas, hazme casting. Quiero que me veas’. Hay algunos que no pasan casting, pero uno tiene que ganarse el trabajo y yo no tengo ningún problema en ir a una prueba”.

Netflix ya puso los ojos en Perú y anunció la primera película de la mano de Tondero.

Sí, y me parece extraordinario porque a nosotros los 90 nos borró del mapa. Toda la época del fujimorismo, toda la desgracia política que vivimos nos anuló a nivel de producciones. El cine un poco que pudo mantenerse. Miren los Premios Platino y las pocas nominaciones que tenemos, hace falta un lobby, ‘vender’ nuestras producciones, tener presencia. Tondero ha estado persiguiendo por años que Netflix venga y lo ha conseguido, y si damos la talla es posible que se hagan más producciones y eso sería maravilloso. Ojalá que se sostenga en el tiempo.

PUEDES VER Yalitza Aparicio festeja por graduación de su novio ahora odontólogo cirujano

Para setiembre se anuncia el estreno de Nubeluz: la película. ¿Sabes algo del proyecto?, ¿participarás?

No estaré en ese proyecto, no me interesa. Hay un recuerdo maravilloso de ese programa y no entiendo las ganas de hacer sensacionalismo. Quieren ganar dinero con las entradas, es mi opinión. Yo fui parte de esa historia y creo que lo que hay que compartir son cosas bonitas.

Las exdalinas Lilianne Braun y Xiomara Xibille mostraron su malestar con Beto Ortiz y la edición de ‘Abre los ojos’, al decir que el tema pactado eran los 30 años del programa infantil y no la muerte de Mónica Santa María.

Sí, me da mucha pena. Pienso que Beto Ortiz es un tipo inteligente, pero no creo que sea necesario mentir. También se comunicaron conmigo y lo que ‘vendían’ era un homenaje. Almendra (Gomelsky) también fue invitada, pero por alguna razón no fue. Xiomi y Lili se han sentido defraudada porque las estafaron. Por último, que te digan qué es lo quieren y tú decides si hablas o no.