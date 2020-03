Janet Barboza lanza polémicos mensajes tras pelea con Magaly Medina

La expresentadora Janet Barboza se refirió sobre el encuentro que sostuvo con Magaly Medina y dio a relucir las operaciones que ambas se han realizado durante estos años.

La famosa ‘Rulitos’ publicó unos mensajes de reflexión, el cual ha sido considerado por los internautas como una indirecta hacia la polémica conductora de Magaly TV, La Firme.

“El que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea, no jode y no se muere por ser el centro de atención”, se lee en su post.

Janet Barboza lanza indirecta en su cuenta de Instagram

Pero este no sería la única indirecta que usó, ya que recientemente escribió una contundente frase. “Cuidado con el monstruo que dejas entrar a tu casa, puede terminar comiéndote”, recogen sus historias de Instagram.

De esta manera, la exfigura de Latina deja en claro que no desea volver tener volver a tocar el tema, pese a las disculpas emitidas por Magaly Medina hacia su público, por dicho incidente ocurrido en plena transmisión de su programa.

Janet Barboza se pronuncia tras altercado con Magaly Medina

“Yo le pido mil disculpas al público porque esas personas me sacan de quicio, porque están acostumbradas a decir mentira tras mentira. No tienen nada que perder, que un comunicador se porte como una persona sin ilustración, totalmente ignorante, a mí en verdad que me enerva, lo mejor es tenerlas fuera de nuestro alcance”, dijo la diva de ATV.