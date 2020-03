Johanna San Miguel sobre el matrimonio: “Ahora ya no. Descartado”

Johanna San Miguel, fiel a su estilo y muy segura de sí misma, ha revelado que no necesita tener a una pareja a su lado para sentirse “completa y plena”.

La actriz que actualmente se encuentra presentando “Se busca marido cama adentro” en Miraflores contó que en esta etapa de su vida está enfocada en conocerse a sí misma y aceptarse tal y como es.

Johanna San Miguel Foto: archivo

“Paz y tranquilidad. Estoy buscando poder conocerme más y aceptarme como soy, respetando mis espacios y procesos. Además, busco entender el mundo en el que vivimos y cuál es mi participación. Creo que todos tenemos la necesidad de saber cuál es nuestra misión. Me cuestiono eso todos los días”, confesó San Miguel en una entrevista para el diario Ojo.

Asimismo, la popular ‘Queca’ del recordado programa Pataclaun aseguró que el matrimonio ya no sería una opción en su vida, cuando fue consultada sobre si seguía soñando con casarse. “Antes sí, pero ahora ya no, descartado. A mí eso no me resuena”, mencionó la actriz.

Johanna San Miguel Foto: archivo

Por otro lado, Johanna San Miguel contó que la puesta en escena Se busca marido cama adentro nació porque una de sus exparejas no llegaba a formalizar con ella. Además explicó por qué cree que la gente le huye al compromiso.

"Porque es una invasión a la privacidad, esa que se ha perdido tanto. En mi caso, antes de pensar en eso, digo: ‘miércoles, ¿cómo hago para darle ese tiempo si tengo tantas cosas por hacer?’. Tendría que estar con una persona muy estructurada con sus propias cosas, donde se respete los espacios del otro.