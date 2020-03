Michelle Soifer se mostró optimista con los resultados que tendrá luego de someterse a la conocida operación de manga gástrica. Así como la integrante de Esto es Guerra, otros cantantes como Josimar, Jhon Kelvin, Susan Ochoa y Susan Prieto también pasaron por el quirófano para realizarse esta intervención.

Erick Sabater, en una reciente entrevista para La República, habló sobre su expareja y cómo realmente la ve tras haber bajado de peso con este novedoso método.

“Sí, escuché eso pero hace tiempo. ¿Te digo la verdad? La veo igual, la he visto en televisión. Las cámaras te pueden subir o bajar. Ella siempre ha sido de contextura gruesa”, expresó el dominicano.

El ex chico reality se rió con los hombres de prensa y dijo lo siguiente: “Está bien, la felicito. Qué bueno que la manga gástrica haya hecho efecto”.

En ese sentido, el dominicano se mostró preocupado por las consecuencias que implica someterse a la operación de manga gástrica.

Erick Sabater habla de matrimonio de Michelle Soifer y Giussepe Benigni

En otro momento, Erick Sabater habló sobre el estado civil de Michelle Soiffer. “¿Ya se divorció?”, respondió al ser consultado sobre el futuro matrimonio de la cantante con Giuseppe Benigni, el actual novio de la chica reality.

“La otra vez pasó lo mismo y están preguntando. No sé si se divorció, tienen que preguntarle a ella, a mí no me tienen que preguntar ni a nadie. Ella es la persona que tiene que decir si ha resuelto su tema legal, que en realidad hace rato tenía que ser resuelto”, acotó.