En los últimos años, Corey Feldman, estrella juvenil de la década de los 80, ha alzado la voz sobre lo que él considera el mayor vicio de la industria de Hollywood: la pedofilia. Así lo afirmó en su libro de memorias Coreyography (2013), como en su última entrevista para The Guardian, en febrero último.

El actor detalló los terribles hechos que habría sufrido junto a su amigo, el actor Corey Haim, fallecido en 2010 por una neumonía y con quien compartió elenco en cintas como Generación perdida (1987), Sin permiso para manejar (1988), Dream a little dream (1989) y el film para televisión Blown away (1993).

“Antes de morir me hizo prometer que diera a conocer la verdad”, declaró Feldman en febrero último a The Guardian, tras revelar también que “una importante figura de Hollywood” violó a su amigo durante el rodaje de Lucas (1986).

Según Feldman, daría a conocer los nombres de los que abusaron de él y de Corey Haim en un documental que estaba listo para estrenarse, pero que había sufrido retrasos debido a una aparente conspiración de la industria para no permitir que casos como ese fueran revelados.

Finalmente, en la ciudad de Los Ángeles y vía online, se exhibió el material por primera vez el último 9 de marzo, bajo el título de (My) Truth: The rape of two Coreys. La cinta dirigida, escrita y financiada por Feldman revela que la “importante figura" que abusó de Corey Haim es el controvertido actor Charlie Sheen.

Charlie Sheen es acusado de violar a Corey Haim

Según Feldman, la versión que le narró su compañero fue que la estrella de Two and a half men lo violó a plena luz del día durante el rodaje de Lucas (1986), dirigida por David Seltzer, película donde Winona Ryder hizo su primer rol en el cine. Por entonces, Sheen tenía 19 años y Haim 13.

Uno de los testimonios que respaldarían la versión de Haim, según Entertainment Weekly, es el de la exesposa de Feldman, Susannah Sprague: "Él me compartió que fue violado cuando era niño en el set de Lucas (...) Me dijo que era su coprotagonista y me dijo que fue Charlie Sheen quien lo hizo”.

Corey Feldman fue amigo de Corey Haim desde la grabación de Generación perdida hasta su muerte. El actor detalló además la primera conversación que tuvieron.

“En algún momento durante las filmaciones, un hombre adulto lo convenció de que era perfectamente normal que los hombres mayores y los chicos más jóvenes en el negocio tuvieran relaciones sexuales y que eso era lo que todos los ‘muchachos hacen’”, indicó Feldman.

Charlie Sheen siempre ha negado rotundamente estas acusaciones. En 2017, tomó acciones legales cuando un artículo de la revista People detalló lo mismo que Feldman, pero aquella vez a partir del testimonio del actor Dominik Brascia, amigo cercano de Haim.

En aquella ocasión, la defensa de Sheen sostuvo que incluso la madre de Corey, Judy Haim, había negado los hechos.

Sin embargo, Brascia también pertenece al grupo de hombres denunciados en el documental de Feldman, pues, según la cinta, Dominik Brascia habría abusado sexualmente de Haim.

Además, Corey Feldman reveló por primera vez los nombres de quienes habrían abusado de él: el actor Jon Grissom, el manager Marty Weiss y Alphy Hoffman, propietario de un night club.

Entre los asistentes a la proyección del documental, se encuentran el músico Dave Navarro, los actores Jamie Kennedy y Rosanna Arquette, el comediante Chris Kattan y el actor pornográfico Ron Jeremy.