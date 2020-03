Carlos Galdós no fue ajeno al reciente ‘ampay’ que tuvo el jugador Jean Deza con la modelo Shirley Arica. En medio de la situación crítica que vive Alianza Lima, el deportista se dejó ver por cuarta vez con la figura mediática.

En ese sentido, el conductor lamentó que el joven esté “desperdiciando” su talento en salidas nocturnas que incluyen alcohol y mujeres.

De acuerdo con Carlos Galdós, Jean Deza no se da cuenta de su cuestionable comportamiento, ya que este no ha estado “acompañado emocionalmente” durante toda su carrera deportiva.

“¿Cuál es el tema con el pata? ¿Luego no rinde? Ese el tema. La vida del futbolista de todas maneras requiere de un nivel de concentración, de cuidado, de responsabilidad, que eso se forma, no ocurre de la noche a la mañana y como entenderán, no ocurre en estos chicos", manifestó el también showman.

Carlos Galdós comparó a Jean Deza con el jugador Reimond Manco, quien también fue involucrado en lamentables escenas de su “vida nocturna”.

"Si no son acompañados desde que comienzan su proceso, su camino al éxito, olvídate, se van a desbarrancar (…). Es torpe, ni siquiera la sabe hacer bien. Lo ‘ampayan’ la noche anterior del clásico y encima perdió Alianza. Si Alianza gana, que siga la juerga (…). El chico es talentoso, es un capo. Qué pena porque siempre se repite la historia, también era talentoso Reimond Manco y el otro, y también el otro.

"Qué pena que él no lo logre ver, pero él no lo logra ver porque no podrá, no tiene los recursos, no los acompañan. El camino del éxito en estos casos necesita de una compañía constante. Si las bases están jodidas, no te resuelves y no te resuelves”, lamentó.