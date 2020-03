“Aunque nunca has visto mi cuerpo, sigues juzgándolo y juzgándome por él”, se pudo leer en un video en el que Billie Eilish aparece en ropa interior para denunciar el ‘body shaming’, que traducido al español significa la humillación corporal, un tipo de discriminación basada en la apariencia física.

Durante el primer concierto de su nuevo tour ‘Where do we go?’, la cantante norteamericana decidió manifestarse y protestar contra las críticas que recibe sobre su cuerpo, a pesar que siempre lo ha ocultado mediante prendas holgadas.

En su show realizado Miami, Billie presentó una grabación en la cual se ve cómo poco a poco comienza a quitarse la ropa hasta quedarse en sujetador. Las imágenes van acompañadas por un discurso en el que habla de las críticas que recibe constantemente.

“Tienen opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo elogian”, expresó la joven cantante en el video que sorprendió a todos sus fans.

Pese a que la intérprete de ‘Bad guy’ ha manifestado en varias oportunidades que usa ropa grande para evitar que las personas construyan una opinión en base a su cuerpo, sus detractores la siguen reprendiendo por su manera de vestir.

“Si llevo algo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una p…. Aunque nunca has visto mi cuerpo, sigues juzgándolo y juzgándome por él. ¿Por qué? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?”, cuestionó la cantante en su video.

Billie Eilish ha revolucionado el mundo musical con los importantes premios que ha recibido a su corta edad y también por los importantes mensajes que brinda sobre temas como salud mental, autoestima y perseverancia.