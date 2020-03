Bad Bunny: cinco colaboraciones que marcaron su carrera musical

Este martes 10 de marzo, Bad Bunny cumple 26 años de edad y su carrera se encuentra en la cumbre del género urbano. Su nuevo álbum YHLQMDLG logró un récord histórico en Billboard, y dentro de esta producción, podemos escuchar que no canta solo.

En su trayectoria, el puertorriqueño ha compartido proyectos que se han convertido en éxitos.

Desde Jennifer Lopez, pasando por Cardi B, hasta con el mismo Daddy Yankee, estas son las 5 colaboraciones que han marcado su vida musical.

Bad Bunny y Jennifer Lopez: “Te gusté”

Trabajar con la ‘Diva del Bronx’ desde el 2018 es todo un logro, debido al impacto y apertura que la americana de orígenes puertorriqueños tiene en la industria.

"Sé que te gusté. Me miraste y te gusté”, dice parte de la letra. Poco más de un año después, los dos compartirían escenario en el medio tiempo del Súper Bowl para dejar en alto el nombre de los latinos.

Bad Bunny, J Balvin y Cardi B: “I like it”

“I like it” rompió los esquemas. Utilizar el sample de la canción de boogaloo ‘I like it like that’ de Tony Pabon y Manny Rodriguez fue un acierto que les llevó a colocarse en la octava posición del Hot 100 de Billboard en la primera semana de lanzamiento. Meses después, el tema escala al primer puesto.

Video musical de "I Like It". Foto: difusión

Bad Bunny, Will Smith y Marc Anthony: “Está rico”

Esta canción no obtuvo éxito similar de “I like it”, pero sí fue una colaboración poco usual de ver y una lección de cómo tener cuidado al mezclar la salsa, reggaetón y rap.

“Esta canción me parece perfecta para este momento que ambos estamos experimentando creativamente. Trabajar con Bad Bunny por primera vez ha sido una gran sorpresa. Todos teníamos una química magnífica, y esa energía es palpable tanto en la música como en el video", manifestó Marc Anthony cuando fue preguntado por este hit.

Bad Bunny y Drake: “MIA”

Bad Bunny y Drake en "Mía". Foto: difusión

La combinación entre un nuevo exponente del reguetón en ascenso y de uno de los máximos representantes del hip hop en norteamérica convirtió a “MIA” en todo un éxito, que llegó al puesto cinco en la lista estadounidense de los Billboard Hot 100. Esta canción es la primera de Bad Bunny en entrar al top 10.

Bad Bunny y Daddy Yankee: Remixes y ‘La Santa’

“La Santa” incluída en el álbum YHLQMDLG no es la primera vez que Bad Bunny y Daddy Yankee unen su talento. La nueva generación del reguetón se adhiere con la que cimentó las bases del género para los remixes de los temas “Como soy”, “Soltera", “Vuelve” y “Dura”.