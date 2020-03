A-ha llega a Lima con lo mejor del new wave

Redacción

A-ha, una de las bandas ochenteras más emblemáticas del new wave, llegará por primera vez al Perú para ofrecer un único concierto.

Conformada por Morten Harket (voz), Magne Furuholmen (teclado) y el Pål Waaktaar-Savoy (guitarra), la banda que vendió más de 55 millones de álbumes, y dominó las listas de pop en todo el mundo durante los años 80, está celebrando el 35 aniversario de su álbum debut, ‘Hunting High and Low’, por lo que le han dado el nombre del disco a su gira que los traerá el 10 de setiembre para presentarse en el parque de la Exposición.

Además de su exitoso tema ‘Take on me’, el trío pondrá a bailar y cantar a todos sus seguidores con otras canciones que se convirtieron en hits, como ‘The Living Daylights’, ‘Cry Wolf’, ‘I’ve Been Losing You’, entre otros.

Considerados íconos del new wave, en 2017 lanzaron una colección de MTV Unplugged en la que incluyeron colaboraciones con Ian McCulloch y Alison Moyet de Echo & The Bunnymen. Con ello, demostraron que sus temas podían tener una nueva configuración y seguir siendo tan impactantes como siempre.

La noticia de que A-ha presentará su álbum debut en vivo es una grata sorpresa, tanto para sus seguidores como para los amantes del género. En tanto, la banda aceptó el reto de mantenerse fiel a su espíritu audaz.

“No hay una canción en ese álbum que no tengamos ganas de tocar en vivo. Grabar ‘Hunting High and Low’ fue un momento tan decisivo y emocionante para nuestra carrera que revisitarlo, treinta años más tarde, se siente como una inspiración más que una obligación”, comentaron Magne Fuuhomen y Morten Harket, en una reciente entrevista.

Las entradas para disfrutar de la banda noruega estarán disponibles, en preventa (con una entidad bancaria) el 14 y 15 de marzo. La venta general se iniciará el lunes 16, a través de Teleticket.