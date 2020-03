Leonardo Torres: “Me he vuelto más tolerante”

Leonardo Torres bromea y dice que es el usuario de WhatsApp que abandona un grupo cuando alguien olvida de que es para trabajar. Pero reconoce que son tiempos diferentes. “El fenómeno más importante de la humanidad son las redes sociales. Quizá hace 15 años en Perú era ‘Magaly’ o cosas similares. El teatro, el cine, deben moverse para retratar lo que es importante hoy. Los actores tenemos que poner un espejo frente al espectador”, nos dice. Ahora dirige en el Teatro Julieta la comedia ‘Mañana me caso’, ambientada en un bar de Liverpool donde “bandos” de hombres y mujeres hablan con sinceridad de temas vigentes.

Es curioso que dirijas una obra sobre el matrimonio, algo que no idealizas.

(Sonríe) Es que es una obra que busca ‘desidealizar’ el matrimonio. Linda (la protagonista) tiene dudas y las decisiones que va a tomar nos lleva a cuestionarnos.

¿Algo que no tiene que ver con el género?

Sí. Un personaje femenino le dice a otro femenino: “¿Qué pasaría si todas las mujeres hiciéramos caso de nuestros sentimientos? ¿Quién terminaría casada?”. Hasta la persona que lo idealiza, es consciente de que muchas veces uno se casa porque ‘se supone que está bien’. Y no todas las mujeres nacieron para ser madres; la iglesia y la sociedad te dicen que tener hijos es lo correcto.

¿Ves el matrimonio igual que a tus veinte?

Bueno, estuve a punto de casarme cuando tenía 28 años. Este... uno va despertando una serie de ideas, ahora simplemente estoy en la certeza de que el matrimonio no es para todo el mundo.

Por otro lado, no asistes a estrenos, fiestas, te consideras antisocial y esta obra está ambientada en un bar...

A la primera alfombra roja que he ido ha sido ‘Locos de amor 3’. Ahora soy representado por Tondero, así que supongo que me verán más (carcajada). Me he vuelto un poco más tolerante, sin duda. Diana(su novia) y yo caímos hace poco en una reunión, donde había un montón de gente con la que yo quería conversar, pero no podía, había música ruidosa, así que me fui pronto. (En la obra) hay otro personaje que se parece a mí en muchas cosas: está en contra de todo lo que te dope, lo que te haga perder la conciencia. No quiere que haya música.

¿La obra puede tener paralelos con Lima, que es a veces, caótica?

Sí, que es lo que hace que la gente no reflexione. Le venden que tienen que dejar de pensar los fines de semana, divertirse, tomar alcohol, gastar y bailar. Por otro lado, están los medios. Los productos televisivos que hay –no todo por suerte– suelen entregar una imagen simplista de nuestras clases, de nuestros problemas, de la psicología de los seres humanos. Yo he sido crítico con la televisión en el sentido de que no presenta cuestionamientos sino panfletos, te dicen de una manera inmediata quién está haciendo bien o mal, quién es el bueno o el malo.

Tondero recibe críticas. ¿Qué rescatas? Hay una división entre el cine de autor y el llamado cine comercial, y si realmente suma.

Sí, pero han hecho de una manera muy fuerte que la gente vaya al cine y eso me parece maravilloso. Y te ofrece, con toda sinceridad, lo que produce: ‘ven a ver esta película porque es muy graciosa’. Creo que el problema del cine nacional y la razón por la que una película es mala, es cuando te promete algo y no lo cumple. “Vas a ver un fuerte drama que retrata la realidad” y es algo hecho sin sensibilidad, por ejemplo.

Pero hubo, en general, producciones burdas en Perú. ¿Atacan a Tondero porque es lo más visible?

Eso es posible, pero también vivimos en la época de las redes sociales, ahora la gente está muy contenta de opinar. La crítica negativa es más divertida de hacer que la positiva. Con ‘Cats’ vi un ejercicio mundial de escribir cosas hirientes de la manera más divertida y sarcástica. Eso no ocurría antes, ahora sí porque la gente puede y eso es terriblemente triste.

¿La crítica no es necesaria?

Las constructivas, sí. Pueden decir: tu película no funciona por esto y por esto. Pero otra cosa es querer generar humor, la burla.

Eres inmune a eso...

Trato de no meterme en problemas. Por Bolero de noche una de las críticas hacia mí fue: ‘Leonardo Torres poniendo la cara que pone en todo lo que hace’. Empecé a responder: ¿tú has visto todo lo que he hecho? Pero después dije: ¿para qué? Para qué me iba a complicar, tengo que respirar hondo nomás y dejar que la gente tenga su opinión.

La llegada de Netflix es una oportunidad que no se debe desaprovechar ¿no? ¿Harás casting?

Sí, probablemente. Es una oportunidad que no debemos desperdiciar. Todo está tan globalizado. Tengo entendido que los canales de señal abierta están en crisis. Ya el mercado local ¿para qué? Si todo es internacional. En cuanto a chamba, no solo es trabajo para los actores, es sobre todo un muestrario de lo que somos capaces de hacer. Nos obliga a hacerlo mejor.