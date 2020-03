Critican a Susana Giménez por mensaje sobre derechos de la mujer

Susana Giménez, célebre figura de la televisión argentina, recibió mensajes de rechazo tras publicar un extenso saludo por el Día Internacional de la Mujer. Aunque su intención fue más bien rendir homenaje a la memoria de las mujeres, provocó desazón entre sus seguidores.

“Celebremos este día recordando a todas las mujeres, conocidas y desconocidas, que dedicaron su vida a defender nuestros derechos. Gracias a ellas, muchas de nosotras hoy podemos votar, trabajar, estudiar, ser económicamente independientes y elegir nuestros destinos con libertad. Esta lucha debe seguir siendo irrenunciable, pero justa, sin caza de brujas, sin enemigos de género, sumando voluntades, invitando a la discusión inteligente”, escribió en Instagram.

Asimismo, aprovechó para añadir un llamado a la acción contra la violencia. “No hay tiempo para perder, mientras debatimos cuestiones menores en nuestro país miles de mujeres víctimas y mártires del machismo siguen muriendo en manos de bestias a las que no les importa nada”, agregó.

En su publicación, la conductora incluyó una imagen con nueve retratos de mujeres argentinas. Entre las recordadas, se veían a la escritora Alfonsina Storni, la religiosa Martha Pelloni y la exprimera dama Eva Perón. Fue la presencia de esta última la que desató la polémica.

“¿Era necesario que Eva Duarte estuviera en ese collage? Acá no te doy el pulgar arriba. Sorry”, “¡Para mi Eva no me representa! Hay mujeres mucho más importantes!”, “¿Eva Perón? ¿La Trimarco? ¿Qué publicaste, Susana? Me parece que deberías revisar esas historias, no lo tomes a.mal pero justo esas dos no representan a ninguna mujer”, respondieron algunos usuarios, disgustados con la selección de Susana Giménez.

Pese a todo, la argentina continúa siendo un referente televisivo en su país. Hasta diciembre de 2019, su programa en la cadena Telefe era bien recibido por el público. En una de sus ediciones finales del año, como se recuerda, la presentadora se mostró sorprendida con la pareja formada por Sebastián Yatra y Tini Stoessel.