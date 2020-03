¡No se quedó callada! Viviana Rivasplata opinó acerca de las cirugías o retoques a los que se han sometido algunas modelos de la farándula local. Sin embargo, pese a estar a favor de los ‘arreglitos’, señaló que es importante no excederse en dichas intervenciones con el afán de mejorar el físico.

“Hay que quererse, creo que es el mensaje que hay que dar. Hay que valorarse y hay que transmitirle eso a los jóvenes. No estoy en desacuerdo con las operaciones, estoy en desacuerdo del abuso y sobre todo de jóvenes que no lo necesitan”, mencionó.

Asimismo, la ex reina de belleza no quiso opinar si Sheyla Rojas se había excedido en las cirugías. “No, yo no voy a decir Sheyla hizo esto. Cada quien es dueño de su cuerpo”, aseguró Rivasplata.

Viviana Rivasplata dijo que no le parecía “saludable” el querer alcanzar la perfección, en referencia a Sheyla Rojas y Flavia Laos.

Viviana Rivasplata Foto: Instagram

“No sé qué se habrán hecho, son chicas lindas igual, pero empezar con tantas cosas. sobre todo el motivo, el motivo de querer una imagen perfecta para los seguidores, no es, para mí, saludable. Ojo, me parecen chicas hermosas las dos”, comentó la exmodelo.

No obstante, enfatizó en la responsabilidad que tienen las figuras públicas hacia sus seguidores, ya que no deben inducir a que ellos imiten ese tipo de acciones, pues no es necesario.

“Las chicas que se lo hagan (sic), pero que hablen con sus seguidores para que no traten de imitarlas en ese sentido, que no piensen que eso es perfecto, sino que es lo que ellas deciden hacer con su cuerpo. Es una línea bien delicada”, reflexionó.

Sheyla Rojas Foto: Instagram

Finalmente, Viviana Rivasplata recomendó a todas las chicas que lo más importante es perseguir sus metas y no enfocarse en obtener un físico perfecto.

“Hay muchas cosas que mostrarle a las chicas jóvenes, de lo que sí pueden hacer, de lo que deben lograr, de lo que deben perseguir, de lo que ellas son capaces de hacer por sí mismas que buscar un físico en cánones de perfección porque no existen”, precisó.