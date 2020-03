Selena Gomez dejó de callar ante la ola de críticas que recibe constantemente acerca de su voz y talento para el canto y la composición de sus canciones. Pese a tener una legión de seguidores que aclaman su música, la ex chica Disney también tiene gran cantidad de haters, quienes suelen atacarla porque “no tiene voz para ser cantante”.

La intérprete de “Feel me” asistió a The Kelly Clarkson show, donde conversó con la cantante y también reveló algunos secretos de su último y exitoso álbum Rare. “He estado tratando, constantemente, de hacer que mi música sea mejor y mejor porque, ya sabes, sé que la gente puede no pensar que soy la mejor cantante, pero yo simplemente trabajo. Me encanta escribir, crear y crear melodías y crecer. Sentí que esta era mi oportunidad de decir todas las cosas que quería decir de esa manera”, señaló la artista de 27 años.

Momentos después, la expareja de Justin Bieber reveló que se encontraba nuevamente en los estudios de grabación y fue en ese momento cuando Kelly Clarkson se animó a darle un consejo a Selena Gomez. “El mejor cantante del mundo -le hablo a todas las personas del mundo en este momento- no es el más ruidoso y tampoco es aquel que canta como Whitney Houston”, dijo la famosa de 37 años, haciendo referencia a los ataques contra el talento de su entrevistada.

"El mejor es el que logra mover algo en ti...y eso proviene de los diferentes sonidos y estilos. Así que, de cantante a cantante, es muy hermoso lo que haces... Amo cantar tu música. Significa algo y mueve algo en la gente. Así que nunca niegues tu talento porque es poderoso”, agregó la intérprete de “Stronger”.