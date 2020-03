María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido sulfúrico en el 2019, volvió a tocar en público junto a la cantante Ximena Sariñana.

La presentación de la música de 26 años se llevó a cabo en el noticiero matutino de Paola Rojas, donde brindó detalles de su historia de vida y lo complicado que fue volver a tocar el saxofón.

Además, María Elena Ríos lamentó que luego de seis meses del lamentable incidente, la Fiscalía General de México todavía no haya capturado al autor intelectual de su agresión.

Al ingresar al estudio de grabación, la artista se apareció de espaldas al escenario junto a su saxofón y entonó la pieza musical de “La llorona”, canción compuesta por Marco Antonio Solís y Angélica Vale.

Al frente de la saxofonista se encontraba Ximena Sariñana, quien acompañó la melodía cantando pequeños fragmentos de la pieza musical.

La interpretación de la canción despertó emociones y conmovió a Paola Rojas y a los presentes en el noticiero por las adversidades que tuvo que vencer María Elena Ríos para volver a tocar.

A través de las redes sociales, los usuarios le mostraron su apoyo incondicional e hicieron notar los sentimientos que provocaron la saxofonista y la cantante al entonar la canción.

María Elena Ríos teme por su vida

La saxofonista señaló que aún teme por su vida y por la de su familia porque uno de los culpables del ataque aún sigue en libertad.

"Tengo que aprender a olvidar, yo no puedo ni descansar porque sigo repitiendo la escena en mis sueños (...) esa sensación del ácido en mi cuerpo no se me va a quitar, confesó la artista.

María Elena Ríos vive de milagro, pues el ataque que sufrió a mano de dos sujetos que solicitaron su ayuda para tramitar una visa, la dejó en un estado delicado de salud. Por ello, a finales de enero, tuvo que llegar a Ciudad de México ante la falta de apoyo de las autoridades.