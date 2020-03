Saxofonista atacada con ácido vuelve al escenario junto a Ximena Sariñana [VIDEO]

View this post on Instagram

A la saxofonista oaxaqueña @elenarios93 la atacaron con ácido. Durante meses no pudo salir, moverse, ni hacer música. Hoy estuvo en el programa y coincidió con @ximenamusic Juntas hicieron magia. Gracias por llenarnos de esperanza con su música. Gracias @ximenamusic por compartir tu voz y tu corazón. Gracias @elenarios93 por no rendirte, por tocar nuevamente el saxofón y con ello tocarnos a todos el alma.