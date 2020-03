Rodrigo González llama “sin gracia” a ‘Choca’ Mandros por comentarios sobre su trabajo

Rodrigo González no se quedó callado. El exconductor envió un fuerte comentario a ‘Choca’ Mandros, quien durante una conversación con un medio de prensa indicó que no sigue las redes sociales del popular ‘Peluchín’

La exfigura de Latina utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra el periodista, quien actualmente es conductor del programa “Estás en todas”.

A pesar que el expresentador de ‘Amor, Amor, Amor’ ha ganado bastante notoriedad en su labor como reportero virtual, el productor indicó que no es asiduo seguidor de su colega. “Yo no sigo a Rodrigo, pero si sé obvio de las bromas y si alguna la veo de casualidad y si me da risa me reiré”, expresó el conductor en una reciente entrevista a un medio local.

Rodrigo González Foto: Instagram

Al parecer esta declaración habría ofendido al ‘influencer’, quien volcó en redes sociales toda su molestia y le dejó un comentario a ‘Choca Mandros’.

“Este sin gracia se cree importante y no tiene recursos ni vocabulario para estar en televisión", escribió Rodrigo González y de este modo puso en tela de juicio el talento y el profesionalismo de Jaime Mandros.

Rodrigo González, Instagram

Del mismo modo, el popular ‘Peluchín’ arremetió contra la labor de ‘Choca’ en la producción de América Televisión e incluso mandó una indirecta a Cathy Sáenz. "Pero como es el productor que elige quiénes están delante de cámaras, se elige solo, de lo contrario seguiría igual que la chusca, detrás de cámaras, de donde nunca debieron salir”, finalizó el influencer.