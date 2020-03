¡No calló nada! Milena Zárate no dejó pasar la oportunidad para atacar, una vez más, a Mónica Cabrejos, quien se quedó sin el programa Válgame, el cual fue cancelado el último viernes.

Para la colombiana, la periodista no tiene ángel, ni carisma como para estar al frente de la pantalla. “Todo cae por su propio peso, es una persona desangelada, no querida, prueba de ello es el rating que ha tenido todo este tiempo”, comentó expareja de Edwin Sierra, según el diario Ojo.

Mónica Cabrejos Foto: archivo

Además, Zárate comparó a la exvedette con Rodrigo González y enfatizó que él pudo liderar un programa por diez años.

“Rodrigo como sea ha mantenido ese programa por años, diez años y no es fácil, menos liderar un programa y tenerlo el tiempo que lo ha tenido. Esta gente llegó y lo destrozó en menos de un año (...) Estamos hablando de personas que no están preparadas para sostener un programa en vivo, para asumir temas tan polémicos como la del ‘Zorro’ que no sé cómo llegó ahí, pero así es pues. Hoy la gente elige y decide”, mencionó.

Milena Zárate Foto: archivo

No contenta con ello, la colombiana aseguró que las dos carreras que ha estudiado Mónica Cabrejos no la hacen una mejor persona.

“Sus estudios es una caparazón. La cascara no te representa lo que eres, es tu interior y por eso está solterona hasta el día de hoy (...) no deja de ser lo que es, siempre va ser una vulgar (...) eso se transmite”, finalizó.