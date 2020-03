Mario Irivarren revela a qué se dedicaba antes de entrar a los reality shows

Mario Irivarren se confesó en La sabrosura de Vanessa, que es un segmento, dirigido por Vanessa Terkes, del programa En boca de todos. El guerrero compartió varios detalles de su vida que sorprendieron a todos los televidentes.

El integrante de Esto es guerra comentó que en un principio laboró en un taller de costura cortando hilos. “Mi primer trabajo oficial fuera del colegio fue en un taller de costura. Yo cortaba hilos, los costureros cocían, ellos tienen el pedazo de tela y cocen y cocen; y todo sale unido. Entonces tú tienes que separar uno por uno (los hilos). Yo era como el habilitador, trabajaba todo el día de ocho de la mañana hasta las siete de la noche”, detalló el chico reality.

Asimismo, contó como fue que logró entrar a la televisión. “Por cosas de la vida y del destino me encuentro con ‘Pepe Lucho’ en el gimnasio. No lo conocía, ni sabía quien era. Él se me acerca y me saluda ‘hola, ¿qué tal?, Jose Luis Peña’. Me dice ‘yo soy productor... va a salir un programa de competencias y estoy haciendo casting, ¿quieres ir? y en caso quedes seleccionado, tu sueldo serían quinientos dólares'”, añadió Irivarren.

El guerrero reveló que en un primer momento desconfió de la propuesta del productor y no se imaginó ganar tal cantidad de dinero. "Yo ganaba trecientos soles... ¿Quien me va a pagar quinientos dólares? Tanto me insistió que dije nada pierdo con ir. Cuando llegué y vi que era un canal me sentí tranquilo y dije mal pensado por las puras. Hice mi casting, bastante rochozo de verdad para mi que nunca había hecho ni una foto, ni un video, ni nada''.

Mario Irivarren se confiesa en La sabrosura de Vanessa

Además, Mario Irivarren resaltó que ser abogado fue su sueño frustrado porque no tenía dinero para pagar una academia, ni tampoco una universidad.