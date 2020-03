María Antonieta De Las Nieves revela que está en “comunicación” con su esposo fallecido

María Antonieta De Las Nieves supera poco a poco la tristeza que le significó el fallecimiento de su esposo. La actriz que dio vida a ‘La Chilindrina’ en la serie El chavo del Ocho comentó cómo está llevando esta pérdida y la manera en la que 'habla’ con Gabriel Fernández.

Un magazine mexicano la abordó en el aeropuerto de la Ciudad de México, lista para retomar su gira de despedida de los escenarios.

Con actitud positiva y 10 kilos menos, la actriz se dirigía a Los Ángeles, California, después de tomarse 5 meses para recuperarse.

María Antonieta De Las Nieves en el 'último adiós' a su esposo. Foto: difusión

Ella mencionó que fue el cariño y apoyo incondicional de sus hijos y nietos que la ayudaron a sobrellevar la ausencia de Fernández.

“Ahora ya voy a trabajar, bendito sea Dios ya empiezo mi temporada otra vez, pero ahora sí ya va de verdad. Estuve 5 meses sin trabajar, pues no digamos descansando, (sino) reponiéndome del golpe tan fuerte. Pero ya voy a seguir adelante si Dios quiere”, señaló a Ventaneando.

Asimismo, aseguró que no necesitó de la ayuda de especialistas en la salud, pero sí de pastillas.

María Antonieta De Las Nieves formó parte de la serie 'El Chavo del Ocho'. Foto: difusión

“Gracias a Dios no he necesitado de un tanatólogo, tampoco de un psiquiátra o de un psicólogo, hasta ahorita voy bien, nada más que me mareo mucho yo creo por la baja de peso y además por tanto medicamento que estoy tomando, porque si ya estaba tomando muchos, ahora estoy tomando más”, manifestó.

Sin embargo, lo que más destacó de sus declaraciones fue la “comunicación” que mantiene con Gabriel Fernández.

La Chilindrina. Foto: difusión

“Lo he sentido, ha estado todo el tiempo conmigo. La gente debe pensar que estoy loca, mis hijos ya se acostumbraron. Yo le hablo y siento que me contesta [...]. Tengo un leoncito que compré, porque él decía que era un león, y le pongo la mano y siento que él me da la mano. A diario lo besuqueo por el teléfono. Llevamos una relación tan bonita, a pesar de que él esté allá y yo acá, nos comunicamos”, resaltó la mexicana.

Por otra parte, la actriz que interpretó a ‘Doña Florinda’, Florinda Meza, le envió sus condolencias, a lo que De Las Nieves se mostró agradecida.