Magaly Medina sobre pelea con Janet Barboza: “Disculpas por ese espectáculo feo"

La presentadora Magaly Medina se dirigió a su público para manifestar la incomodidad que pasó en su último programa de espectáculos, luego de entrevistar a Janet Barboza.

Esto después de la acalorada discusión de Magaly Medina y Janet Barboza durante la última emisión de Magaly TV, La Firme, en donde ambas féminas se dijeron de todo, tras mencionar los ‘arreglitos’ que se han realizado durante los últimos años.

Magaly Medina y Janet Barboza en 'Magaly tv, la firme". Foto: captura

La famosa ‘Urraca’ aprovechó los últimos minutos de su programa para dirigirse a su público. “Yo le pido mil disculpas al público porque esas personas me sacan de quicio, porque están acostumbradas a decir mentira tras mentira. No tienen nada que perder, que un comunicador se porte como una persona sin ilustración, totalmente ignorante, a mí en verdad que me enerva, lo mejor es tenerlas fuera de nuestro alcance”, sostuvo la figura de televisión.

De la misma manera, la polémica conductora admitió que se sintió incómoda por esta escena. “Yo pido mil disculpas por ese espectáculo feo que hemos hecho y que usted no se merece”, antes de despedirse del público y prometer que no presentará una situación de ese calibre nuevamente”, recalcó la conductora.

Cabe señalar que ambas figuras públicas convirtieron el set de televisión de ATV en un escenario de duelo, ya que la ‘Urraca’ y la ‘rulitos’ se sacaron en cara todas las operaciones que se han realizado desde que iniciaron en el mundo de la televisión.

Magaly Medina mostró un informe donde reveló todos las cirugías que la exfigura de Latina se ha realizó, afirmando que su rostro ha cambiado, pues dijo que Barboza antes era más bonita.