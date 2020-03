El concurso de moda de la Televisión Española, ‘Maestros de la costura’ ha causado polémica en su séptima gala por la expulsión de Xiaona. El hecho ha sido histórico, pues los tres jueces no tuvieron que deliberar sobre la nominada y, sin más, fue despedida programa.

“Por primera vez en este taller de ‘Maestros de la costura’ no necesitamos llevarnos ninguna prenda para deliberar. Vamos directamente con el veredicto”, anunció Lorenzo Caprile momentos antes de nombrar al eliminado de la fecha.

La prueba era que Joshua, Begoña y Xiaona, quienes habían perdido la prueba en equipos, crearan una prenda sin género. “Hay una propuesta que está por debajo de las otras dos, salta a la vista”, continuó Caprile en referencia a la prenda hecha por Xiaona.

Esta prueba decisiva implicaba el uso de “materiales de construcción”, entre los que destacaban el plástico y la red. El diseño de Xiaona no pudo ser terminado precisamente por el uso de estos implementos. “Te has arriesgado demasiado, esto no son telas. La reutilización ya la hicimos”, indicó Caprile.

Tras el veredicto del jurado, la aprendiz oriental se quebró y lloró a mares. “Lo que me pone más triste es que tenga que abandonar ahora porque estoy aprendiendo mucho cada semana. Tengo mucha curiosidad de aprender y ahora tengo que parar, me pone triste”, dijo Xiaona.

“Sinceramente, llegar a la séptima gala me hace sentir agradecida y contenta porque he aprendido mucho”, contó. Incluso, antes de su salida bromeó sobre su desempeño en esta edición: “Una prenda de alga poca gente hace, ¿verdad?”, bromeó. Y así es como Xiaona terminó su participación tal como inició ‘Maestros de la costura’: lleno de risas.