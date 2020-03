Juliana Oxenford tras renuncia de Bengoechea: “Alianza merece algo mejor” [VIDEO]

Juliana Oxenford no dudó en referirse acerca de la renuncia del director técnico Pablo Bengoechea al plantel de Alianza Lima. Tras sus declaraciones, la periodista emitió un corto pero contundente comentario en su programa Al estilo Juliana.

“Alianza merece algo mejor", aseguró la figura de ATV.

Durante la transmisión del programa, en la sección de deportes se presentó un informe que resumía lo que fue el encuentro entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el último domingo, donde el equipo crema resultó ser el vencedor.

Asimismo, se mostró las imágenes de la conferencia de prensa donde Pablo Bengoechea habla acerca de su retiro del equipo blanquiazul.

La conductora Juliana Oxenford habló sobre la salida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima. Foto: captura

“La decisión que he tomado es no continuar en el cargo de Alianza. Este año empezó una temporada con muchísima ilusión el 5 de enero y hasta el 5 de marzo que empezó la libertadores, no pude convencer al plantel de lo que quería. Por lo tanto, le dije a don César y a Gustavo el día viernes por la noche, después de consultar la almohada, que no tenía la capacidad para revertir esta situación, que la situación me había superado, que me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza", mencionó.

“Creo que lo que Alianza necesita es otro entrenador que llegue con otro discurso porque el mío ya no se escucha, es lo que yo siento. Llegué a Lima a trabajar en Alianza sin conocer a la institución y hoy en día me voy queriendo a la institución. Puedo tal vez volver a trabajar en cualquier equipo de Perú, pero nunca voy a jugar un clásico contra Alianza, eso lo tengo claro”, finalizó Bengoechea.