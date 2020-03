Isabel Acevedo exige a Christian Domínguez no mencionarla por respeto a Pamela Franco [VIDEO]

Isabel Acevedo no se guardó nada después de que Christian Domínguez asegurara que tenía pruebas que podrían perjudicarla. En una reciente entrevista con el programa América Espectáculos, la popular ‘Chabelita’ le pidió a su expareja que deje de mencionarla.

Al ser abordada por las cámaras del programa de América TV, la bailarina afirmó que “el que no la debe, no la teme". "Así que estoy tranquila, con la conciencia limpia”, añadió, dejando claro que no le preocupa en absoluto lo que pueda decir el cumbiambero sobre su persona.

Isabel Acevedo indicó también que evitará responderle directamente a Christian Domínguez debido a que considera que esto no le suma nada a su carrera como figura de televisión. “No estoy para perder mi tiempo, estoy trabajando, ¿para qué (responderle)? Es perder mi tiempo, yo genero de otra manera, no así”, aseveró.

Según la popular ‘Chabelita’, el cantante de cumbia no logra dejar en el pasado su pasada relación y es por eso que continúa hablando de ella en los medios. “Ya no me sorprende, esta reviviendo el capítulo día tras día haciendo novela”, señaló. “Estoy joven, trabajando, estoy disfrutando”, adicionó, restándole importancia al asunto.

Finalmente, Isabel Acevedo le recomendó a Christian Domínguez dejar de referirse a ella por respeto a la relación que el cantante tiene ahora con Pamela Franco, integrante de Alma Bella. “Hablar de ese tema me cansa, tiene otra persona a su lado, déjame en paz”, manifestó. ”Mínimo (no hablar por respeto a Pamela), exacto”, agregó.

Christian Domínguez afirma que Isabel Acevedo murió para él

En declaraciones a la prensa, Christian Domínguez afirmó que Isabel Acevedo murió para él el día que su relación sentimental con la bailarina llegó a su fin.

“Si nunca te sumó, si nunca te sumé -y me río un poco de lo que me dice- entonces con mucha más razón. ¿Cuál es la respuesta? No hables del tema, no existe, falleció. El día que terminó falleció”, sentenció el cumbiambero.