Eduardo Yáñez responde a críticas por su sobrepeso

Siempre en medio de la polémica, recientemente el actor mexicano Eduardo Yáñez, recibió duras críticas cuestionando su sorprendente aumento de peso, luego de reaparecer en la pantalla en el programa Hoy, promocionando el estreno de la teleserie ‘Sin miedo a la verdad’.

"Es muy difícil porque en Estados Unidos alguien engorda y le aplauden, y aquí alguien engorda para un personaje y nos critican de gordos”, respondió el actor a la prensa cuando llegaba de viaje en el aeropuerto de México.

Eduardo Yáñez ha sumado kilos en los últimos meses.

Sin embargo, minutos luego, Yáñez aclaró que su aumento de peso no fue necesariamente por un tema de trabajo. “No fue para el personaje, pero estaba pasando un momento muy difícil, de dolor en la espalda sobre todo, y me automediqué y no sabía que eso contenía cortisona, me hinché un poco, pero ya me di cuenta y ya lo dejé”, contó.

Con Angélica Rivera en la telenovela 'Destilando amor'

El intérprete comentó que su dolencia no es grave pero que su error fue tomar medicinas sin la supervisión profesional de un médico. “A veces no hay tiempo de ver a alguien que realmente te medique correctamente, y nosotros, al calor del trabajo, pues tratamos de resolver para salir adelante… es un problema de años, ¿cómo se dice?... a la vejez viruela”, remató.