Coronavirus: Laura Pausini, Tiziano Ferro y otros famosos italianos se suman a campaña “Me quedo en casa”

Italia es uno de los países más afectados por el COVID-19, pues hasta la fecha tiene 10 100 ciudadanos infectados con el peligroso virus y es el país que registra más casos y muertes después de China, donde surgió la enfermedad. Ante esta situación, los artistas del país europeo no se quedaron de brazos cruzados e iniciaron la campaña “Me quedo en casa”, para intentar disminuir el número de contagios.

El movimiento iniciado en las redes sociales, ha sido respaldado por varios artistas como Laura Pausini, Nek, Tiziano Ferro o la influencer Chiara Ferragni, quienes utilizan su fama y capacidad de convocatoria para animar a sus compatriotas a no salir de sus casas y contener, de esta manera, la epidemia del coronavirus.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno italiano tomó acciones inmediatas y emitió un decreto con el que suspende las clases en las universidades y colegios hasta quincena de marzo, las manifestaciones o eventos culturales que aglomeren masas de gente en locaciones cerradas como cines, teatros o discotecas también están prohibidas al menos hasta el 3 de abril.

Foto captura: Laura Pausini Instagram

Laura Pausini instó en Instagram a quedarse en casa e hizo un llamado a obedecer las indicaciones de las autoridades. “Muchos han recibido esta historia como unas vacaciones pero no es así, deben comprenderlo. Quédense en casa, chicos, no se muevan si no es indispensable”, señaló en la red social.

Por su parte, Filippo Neviani “Nek”, pidió responsabilidad a los jóvenes al acercarse a los adultos mayores, quienes están más propensos a contraer el virus. “Quédense dentro, cuídense entre ustedes y a sus seres queridos”, indicó. El cantautor Tiziano Ferro no se quedó atrás y compartió una versión del tema “Someone you loved", además prometió cantar otras canciones para sus seguidores, si se quedan en casa. “Demostremos a todos que aún en un momento tan triste sabemos construir #Todoirábien", alentó.