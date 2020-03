Christian Domínguez sobre Isabel Acevedo: “El día que se terminó, falleció”

Christian Domínguez no pudo ocultar su enojo y le dejó un severo mensaje a Isabel Acevedo, luego de ser abordado por los medios cuando salía del set de televisión de América Hoy.

En diálogo con El Popular, el cumbiambero le respondió a su expareja luego de que ella pidiese al cumbiambero que deje de referirse hacia su persona.

Christian Dominguez se presentó hoy en América Hoy. Foto: Captura.

Allí, el líder de la Gran Orquesta Internacional le recordó cuál fue el verdadero motivo para acabar su idilio, además de advertirle que a ella no le convendría que se revelen más detalles.

“Si la gente viene a preguntarme de esto, si responde o no responde, la respuesta va a ser la misma ‘No existe, no opino, de ese tema no lo hablo. Ya por caballero no lo hablo, ni cuando terminé lo hablé ... ”, dijo la actual pareja de Pamela Franco, quien se mostró ofuscado por las ‘indirectas’ que en un momento complicaron su relación con la cantante de Alma Bella.

Isabel Acevedo niega que obligó a Christian Domínguez a elegir entre su hijo y ella. Foto: La República

En ese sentido, le pidió que evite hablar sobre su persona. En un momento de la conversación Christian Domínguez sostuvo que cuando su amorío culminó, ella “falleció”.

“Si nunca te sumó, si nunca te sumé - y me rió un poco de lo que me dice - entonces con micha más razón. ¿Cuál es la respuesta? No hables del tema, no existe, falleció. El día que terminó falleció”, indicó el cumbiambero.

Christian Domínguez arremete contra Isabel Acevedo

Cabe señalar que Christian Domínguez reveló, en otra ocasión, el porqué se separó de Isabel Acevedo. Según él, la ‘Chabelita’ le prohibió que vea a sus hijos con Karla Tarazona. No obstante, ella lo negó.

“Encima dice que es mentira. Es increíble, gracias a Dios que esto ya no era un secreto o que recién se diga o insinúe cuando se terminó la relación. Otra vez compruebo que fue un error no decirlo en su momento. Fue el peor error en mi vida”, expresó el cumbiambero con enojo.