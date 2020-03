Hijos de Angie Jibaja y Romina Gachoy van juntos al colegio por primera vez

El modelo Jean Paul Santa María se mostró muy emocionado al dar a conocer que los hijos que tuvo con Angie Jibaja y Romina Gachoy asistirían juntos al colegio por primera vez.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el exchico reality mostró la foto que les tomó a sus pequeños a punto de salir de su hogar para enrumbar a su centro de estudios.

“¡Arrancó una nueva aventura para estos 3 mosqueteros! ¡Y nosotros (Romina Gachoy y él) con una mezcla de emociones y sensaciones! Con el corazón en la boca pidiéndole a Dios que guíe, cuide y proteja a nuestros enanos!”, escribió el exnovio de Angie Jibaja en su post.

Hijos de Jean Paul Santa María, Angie Jibaja y Romina Gachoy asisten juntos a la escuela

Jean Paul Santa María también comentó en Instagram las sensaciones que le producía ver a sus pequeños dando este nuevo paso en sus vidas.

“Deseando que sea un lindo día para ellos y a la vez ansiosos y nerviosos de pensar ¿como estarán?, ¿cómo la estarán pasando? Etc, etc, etc... ¡Que nervios! Estamos contando las horas para que lleguen a casa y nos cuenten como les fue en su primer día de cole!”.

Angie Jibaja suplicó por recuperar tenencia de sus hijos

Luego de que sus hijos Janko y Gia pasaran a estar a cargo de Jean Paul Santa María, Angie Jibaja se mostró muy preocupada y triste en sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones, la popular ‘Chica de los tatuajes’ pedía que sus pequeños vuelvan a estar bajo su cuidado. “Dios, por favor, que mis hijos regresen conmigo. Te lo suplico”, escribió la modelo en su Instagram.