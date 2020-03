Anahí de Cárdenas se somete a la primera de sus 12 nuevas quimioterapias [FOTOS]

Anahí de Cárdenas se comunicó con sus fans vía Instagram para dar a conocer que acaba de iniciar la primera de las 12 quimioterapias blancas que recibirá para combatir el cáncer de mama.

En su reciente publicación, la actriz de “No me digas solterona 2” comentó que se sintió muy afectada emocionalmente cuando le informaron que pasaría por 12 sesiones de quimio suaves y no por 4 fuertes, como se proyectó inicialmente.

“Primera quimio blanca. Renegué y renegué cuando me dijeron que iban a ser 12 en vez de 4. Renegué cuando me dijeron que serían más suaves, porque a pesar de eso me cambiaban lo que ya tenía planeado”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Anahí de Cárdenas se somete a quimioterapia blanca

Sin embargo, luego de pasar por su primera quimioterapia blanca, Anahí de Cárdenas descubrió que no sufrió dolencias, como ocurría con sus anterior tratamiento.

Anahí de Cárdenas se muestra tranquila tras someterse a sus quimioterapias

“Renegué sin saber, adelantándome a una realidad imaginaria, sin hacerle caso al doctor cuando dijo que sería mejor, sin confiar en el proceso. Renegué. Hoy fue mi primera quimio blanca, y solo he dormido. El efecto secundario más grande que he tenido, es sueño. Fuera de eso, estoy lista y esperándote de pecho. ¡Vamos!”, añadió la actriz en su post.

Anahí de Cárdenas lloró por memes sobre su enfermedad

La actriz Anahí de Cárdenas confesó a través de su Instagram que derramó lágrimas cuando se enteró que algunos cibernautas hicieron memes de ella, burlándose de cómo luce ahora a raíz de su enfermedad.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en Facebook que esta haciendo “memes” burlándose de mí. Me mandaron los ‘memes’. Los vi. Me hicieron llorar. Si, me hicieron llorar. El que diga que nunca se ha reído de un 'meme’ cruel, esta mintiendo. Yo me he reído más de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído", manifestó.