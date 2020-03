Alejandra Baigorria se mostró indignada luego de las últimas declaraciones de Christian Domínguez hacia Isabel Acevedo. El cumbiambero aseguró que su expareja le dio a elegir entre ella y su hijo, causando de esa forma el final de su romance.

La chica reality contó que conoce al líder de la Gran Orquesta Internacional desde que inició su romance con la modelo Vania Bludau.

PUEDES VER Christian Domínguez molesto con Isabel Acevedo por hablar de su hijo con Karla Tarazona

“Voy a ser bien clara y no porque ‘Chabela’ sea mi amiga, sino porque a este chico (Christian domínguez) le conozco A, B, C y D desde que estuvo con mi amiga Vania (Bludau) hace años, así que conmigo no se va a hacer el santito y querer dejar mal a las otras personas”, dijo la también empresaria.

Además, aseveró que el cantante siempre actúa de la misma manera en todas sus relaciones.

Alejandra Baigorria Foto: archivo

“Sus tácticas, estrategias y emociones medias raras que tiene con todas las chicas no me la va a decir a mí”, contó de modo sarcástico.

PUEDES VER Isabel Acevedo celebra carnavales junto con Alejandra Baigorria [VIDEO]

Asimismo, Alejandra Baigorria le pidió al cumbiambero que deje de seguir haciendo comentarios sobre lo que sucedió mientras mantuvo una relación con Isabel Acevedo.

Christian Domínguez Foto: archivo

“Te digo que como hombrecito que eres, te pongas los pantalones, cierres el pico y sigas con tu relación que la que te acepta. De verdad, para mí, lo que estás haciendo está mal, se ve horrible”, mencionó la modelo.

Finalmente, aseguró que no teme a que Christian Domínguez le responda. “Más bien, él va a temer lo que yo puedo decir de él”, precisó.