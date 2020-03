La actriz mexicana Yalitza Aparicio, célebre por su participación en la premiada cinta Roma, fue blanco de críticas en las redes sociales a raíz de una publicación por el Día Internacional de la Mujer.

El mensaje fue compartido por la artista en Instagram, acompañado de una imagen en la que aparece tomándose una foto con varias mujeres. “Nos vemos en la #CarreraBonafont2020 en Guadalajara. Estoy emocionada por celebrar junto a las mexicanas un día tan especial. ¡Nos vemos en la meta!”, escribió.

Yalitza Aparicio: "Estoy emocionada por celebrar junto a las mexicanas un día tan especial". (Foto: Instagram)

Al cabo de unas horas las respuestas llovían. El rechazo hacia las palabras de la actriz fue reiterativo entre las reacciones de los usuarios. Por un lado, criticaban que se haya referido a las mujeres de México como si ella no fuera una de ellas. También le dijeron que no debía tomar la fecha como una celebración.

“¿Junto a las mexicanas? ¿Ella no es mexicana?”, “junto a las mexicanas y ella de qué país es… Debería decir junto a mis paisanas, mi gente, México lindo y querido”, “pues que yo recuerde no naciste ni en Europa ni eres de la realeza, o sea como te expresas así ‘las mexicanas’”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Yalitza Aparicio en la portada de la revista Marie Claire. Foto: Instagram

Fue semejante el juicio en relación a la fecha. “Es una pena que siendo embajadora de la ONU no tenga claro que esta fecha no se celebra, ¡solo se conmemora! Infórmese mejor, Yalitza, no se deje llevar solo por el respaldo de las marcas que representa”, escribió un usuario.

Esto ha llamado la atención de los seguidores de Yalitza Aparicio, pues antes se le ha visto recibir elogios por sus apariciones públicas a favor de la causa feminista. Por ejemplo, su reciente aparición en la portada de una revista mexicana, portando un pañuelo verde, fue bien recibida. Como se sabe, aquel es un símbolo de la lucha por la legalización del aborto.