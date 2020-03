La artista Susan Prieto utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje a todas las mujeres que han pasado por la misma situación que ella y aprovechó en saludar a todas las féminas por su día.

La participante de El artista del año detalló cómo ha sido su proceso de cambio. “Esta soy yo antes y ahora, amándome siempre igual. Solo que ahora entiendo que los límites no están bien y que yo los crucé. Soy yo después de dietas, ejercicios y un procedimiento que cambió mi vida", detalló la exparticipante de Latina.

De la misma manera, manifestó que ahora se siente mejor. Además, envió un mensaje a todas las mujeres por su día.”No saben que lindo es poder predicar el amor propio, amándome. Te van a criticar por todo, tú puedes, hazlo. ¡Feliz día mujeres! Unidas podemos todo”, escribió en su red social.

Susan Prieto muestra el proceso de su cambio físico

Ante este mensaje muchas de sus seguidoras no dudaron en escribirle mensajes de apoyo, respaldando la decisión que tomó de someterse a la operación de la banda gástrica.

Susan Prieto se luce en Instagram tras bajar de peso

Susan Prieto ha tenido un fuerte conflicto con Janet Barboza, ya que la expanelista de Válgame la habría discriminado por su aspecto físico, según la misma cantante peruana.

“Nunca he sido alguien que viva de escándalos. Si la señora Janet Barboza no recuerda, pues la entiendo, la memoria es frágil. Por mi parte no voy a decir nada más al respecto”, escribió Prieto en su cuenta de Instagram.

Susan Prieto luce orgullosa su figura en Instagram

Asimismo, la exparticipante de El artista del año detalló que este incidente si la hizo sentir mal. “En el momento me afectó un poco. Pero, en general, yo siempre he tratado que este tipo de comentarios no lleguen a mí tan fuertemente. Igual, que alguien de la televisión te diga eso es un poco fuerte igual y no me hizo a mí, pero se lo comentó a mi mamá”, finalizó.