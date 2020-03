La presentadora de ‘Supervivientes 2020’, Lara Álvarez, ha destacado en todas las emisiones del reality por mostrar su amabilidad hacia los concursantes. Sin embargo, la amabilidad se habría acabado, pues en una transmisión vía Instagram dejó al descubierto su carácter.

Lara es de las personalidades más queridas de Telecinco y, como parte de ‘Supervivientes', hizo un directo a través de la cuenta de Instagram del programa. Luego de media hora de charla con los seguidores sobre la competencia, Álvarez finalizó la transmisión y lanzó un fuerte comentario sobre ellos, sin percatarse que el en vivo no había concluido correctamente.

“La gente es retrasada”, dijo la comunicadora que suele tener la mejor energía para con los concursantes y con los seguidores del reality. Hasta el momento no se conoce lo que motivó esta reacción, pero podría ser el enfado ocasionado por algunos comentarios negativos.

Es muy común que, a través de las redes sociales, personas se creen cuenten falsas para extender insultos cargados de odio. Por esa razón es que no sorprendería que Lara hubiera recibido esos comentarios en el directo que le llevaron a desahogarse al haber, supuestamente, finalizado.

Luego de este en directo, los internautas no dudaron en criticar el accionar de Lara. Algunos comentaron “Lara Álvarez llamando retrasada a la gente que le da de comer”, “Ya decía yo que esta tía no me gustaba nada, hipócrita y mentirosa. Como si SV no tuviese críticas negativas, que lo que faltaba era llamar RETRASAD@ a la audiencia”.

Pero también hubo reacciones a favor de la presentadora de ‘Supervivientes 2020’, que publicaron “Alguien lo tenía que decir y Lara Álvarez lo dijo".