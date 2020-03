Sheyla Rojas revela las cirugías a las que se ha sometido para mejorar su imagen [VIDEO]

La presentadora Sheyla Rojas apareció en el programa América hoy donde tuvo un espacio para hablar a profundidad sobre los retoques que se ha realizado desde sus inicios en la televisión peruana.

La conductora de Estás en todas admitió que sí ha ingresado varias veces al quirófano para aumentarse el busto, ponerse implantes en los glúteos y realizarse otras operaciones en el rostro.

Sheyla Rojas presume sus anatomía en Instagram

“La primera operación fue a las ‘bubis’. Hice deporte toda mi vida. Tenía piernas, pero era plana y no estaba contenta, quería más", señaló la exintegrante de “Esto es Guerra" ante las preguntas de Ethel Pozo, Renzo Schuller y Natalia Salas.

Sheyla Rojas acepta haberse aumentado el busto

La expareja de Patricio Parodi también se refirió a los retoques que ha sufrido su mentón, recalcando que este ‘arreglito’ no fue una con cirugía, sino mediante un tratamiento.

Sheyla Rojas. Foto: Instagram

Además, también se pronunció sobre el aumento de sus labios. “Son detallitos, cositas de nada, que sin excederte te cambian la cara”, exclamó la exintegrante de Esto es guerra, después de haber recibido duras críticas sobre este cambio en su rostro.

Por otro lado, la modelo descartó todos los rumores que generaron sobre su cintura, ya que muchos cibernautas aseguraron que se había quitado las costillas para obtener sus curvas. “No lo he hecho, me reduje la cintura pero no quitándome las costillas como se dijo”, finalizó la exchica reality.

Recordemos que la presentadora ha recibido criticas por parte de Magaly Medina, Rodrigo González y otras figuras de televisión, quienes no han tomado de buena manera las operaciones que la expareja de Antonio Pavón se ha hecho.