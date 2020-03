Rodrigo González alista encuentro con intérprete de “Mueve lo que Dios te dio” [VIDEO]

A través de sus populares historias de Instagram, el ex presentador de televisión Rodrigo Gonzalez anunció una peculiar noticia a sus seguidores.

El influencer se reunirá con el popular Joel Music, autor de la pegajosa canción “Mueve lo que Dios te dio”, la cual se ha convertido en el himno de los ‘Rodriguistas’.

El mismo cantante Joel Music fue el que se comunicó con el popular ‘Peluchín’ para agradecerle por volver conocida a su canción; además, le contó que se encontraría muy pronto en Lima para ser entrevistado en una radio local.

Rodrigo González publicó una captura de pantalla en la que el cantante se comunicaba con él a través de Instagram. “Hola, Rodrigo, gracias por hacer conocida mi canción en Perú, pronto estaremos por allá, a ver si nos juntamos y hacemos unas historias juntos. Sería súper poder compartir contigo bro”, se lee en el mensaje.

Al respecto, ‘Peluchín’ respondió a la petición del cantante manifestado que estaría muy feliz de aceptar su propuesta. “Joel, encantado, cuenta conmigo, a mis ‘Rodriguistas’ los ha vuelto locos la canción”, mencionó el exconductor.

Joel Music es el cantante chileno del popular tema “Mueve lo que Dios te dio”

Por su parte, Joel Music acotó que al inicio no entendía muy bien a qué se referían con las palabras ‘Peluchin’ y ‘Rodriguista’; sin embargo, cuando se enteró del influencer todo cambió.

“Sí, me han hablado mucho. No entendía nada de ‘Peluchín’ y ‘Rodriguistas’, leía en Youtube y no entendía nada”, escribió Joel Music. Sin embargo, el influencer solo atinó a reírse con ese peculiar mensaje.