Ninel Conde es uno de los personajes mexicanos que más fuerza derrocha ante cámaras. Sin embargo, ella confesó que no siempre fue así, ya que durante una relación tóxica en el pasado fue “manipulada”.

La cantante de 43 años, quien a fines de enero fue víctima de crueles burlas por sus excesos con las cirugías, participó en una charla de motivación femenina en Miami, donde apareció con Irina Baeva. Y fue ahí donde se animó a contar su experiencia.

Ninel Conde fue consultada por la prensa por qué le costó terminar con la relación tóxica. La celebridad se sinceró y señaló que fueron varios factores que hicieron dependiente de su ahora expareja.

"Por el miedo, la manipulación y la culpa, la culpa de destruir una relación y una familia”, contó la también actriz mexicana para People en Español.

No obstante, ella reaccionó a tiempo y dejó a la persona con que estaba en ese momento. “Cuando yo me enfermé. Tenía depresión, tenía ansiedad, estaba mermando mi salud, y ahí es cuando me di cuenta que no estaban bien las cosas y que tenía que pensar en mí”.

Ninel Conde señala cómo es una persona tóxica

A modo de consejo, Ninel Conde, quien actualmente es considerada una de las mujeres más atractivas de México, se solidarizó con todas las mujeres y reveló -para las que aún no saben- cómo es una persona tóxica.

“La persona tóxica siempre se está quejando, no te deja avanzar, te va a culpar de las cosas que sucedan malas, nunca va a reconocer algo positivo en ti, siempre va a haber una situación de tensión alrededor. Incluso, es una persona manipuladora, narcisista; es alguien que no vas a tener frutos positivos y no vas avanzar al lado de esa persona”, comentó.