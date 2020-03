Julieta Venegas paralizó la primera edición de los Spotify Awards, realizados el pasado jueves 5 de marzo en México, al presentar en los escenarios su canción titulada Mujeres. Días después de la aclamada presentación, la intérprete mexicana ha anunciado el lanzamiento del videoclip oficial del tema, a través de sus redes sociales.

Fue en una publicación desde su cuenta de Instagram que, la también actriz, confirmó el estreno del video y compartió su alegría con sus seguidores.

Julieta Venegas a través de Instagram.

“Gente linda, ya está el video de Mujeres, dirigido por las hermosas de @casadeallado_ amigas hermosas y talentosas, que emoción!!”, compartió con sus seguidores.

La inspiración de este tema musical tiene como base la lucha feminista que se realiza en Ciudad de México y otros estados del país, con la finalidad de exigir un alto a las preocupantes cifras de violencia contra la mujer y feminicidios que se viven en México.

“Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer” recita una parte de la canción, que ya cuenta con más de 200 000 vistas en Youtube.

La cantante de ‘Andar Conmigo’ ha demostrado su compromiso y su apoyo a todas las mujeres que han decidido tomar las calles, protestar y expresarse en contra del peligro al que se ven expuestas todos los días, una situación que no sólo se vive en México, sino en todo el mundo.

Julieta Venegas se expresa sobre AMLO

Julieta Venegas se ha pronunciado también sobre la postura que ha decidido tomar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en relación a esta situación que afecta a las mujeres mexicanas.

AMLO saludó las manifestaciones del 8 de marzo. Foto: Claro y Directo

"López Obrador no está ayudando mucho al tema porque eso de ponerse contra las feministas me parece súper negativo para la sociedad, no solo para las mujeres, sino para todas y todos", afirmó.

Cifras de feminicidios en México

En el país, los casos registrados de feminicidios se han triplicado del 2015 al 2018. Incluso, desde el 2007 al 2012 se presentaron 1909 asesinatos de mujeres, lo cual coloca a México con una tasa de 3.2 incidentes por cada 100 mil ciudadanas.

Ingrid Escamilla y la niña Fátima fueron los últimos feminicidios que remecieron México. (Foto: Venezolana de TV)

Sólo durante el mes de enero del presente año, murieron en el país 320 mujeres, lo que quiere decir que se registraron alrededor de 10 feminicidios por día, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.