Mónica Sánchez : “El país se ha convertido en tierra de nadie”

Mónica Sánchez compartió su reflexión sobre los altos índices de violencia y feminicidios que no cesan en nuestro país.

“Es terrible. La salud mental de nuestro país está en crisis y es un aspecto que hasta ahora no se toca y que está vinculado a otras cosas como las altas dosis de frustración, de resentimiento, de machismo, de falta de oportunidades”, anotó.

“Estamos en un país que se ha convertido por momentos en tierra de nadie donde no hay una administración de la justicia que sea decente. Es como que han caído todos los velos y se ha puesto en evidencia quiénes somos... Mientras los pilares como son la salud, educación y la seguridad no estén atendidos, no veremos un real progreso”, agregó la actriz.

Mónica, quien espera volver al teatro este año, retornará en breve a la televisión con su personaje de Malena en la cuarta temporada de De vuelta al barrio. “Malena terminó literalmente en el hoyo. De ahí solo puede venir algo mejor. Espero verla más juguetona, pero también más ‘chica mala’. Ella es una protagónica medio villana, eso me encanta”, señaló.