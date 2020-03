Tras las recientes críticas a la actual pareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, el popular ‘Principito’, respondió duramente a quienes lo tildan de vago y mantenido.

“¿Tú crees que una mujer como ella va a estar con un hombre así?” respondió el venezolano para las cámaras de América Televisión.

PUEDES VER Magaly critica romance de Michelle Soifer y tilda de “vago” a Giuseppe Benigni

Giuseppe Benignini afirmó rotundamente que él trabaja como modelo, oficio por el cual recibe remuneraciones mensuales, además de otros ingresos que tiene. Así, descartó que se haya acercado por interés a la cantante.

“Ojalá, voy a conseguirme una mujer que me mantenga. No, mentira, eso siempre lo van a decir, ¿no? Igual yo trabajo con muchas marcas, muchos me pagan mensualidades, tengo otros ingresos extras, así que no le tengo que dar explicaciones a nadie”, declaró el ciudadano venezolano.

Como se sabe, la pareja ya tiene cinco meses de relación. Ambos se conocieron en el cumpleaños de la popular Rosángela Espinoza hace ocho meses.

“Creo que el amor es una decisión que se toma, no es un sentimiento. Cuando yo vi tantas cualidades que me impactaron de ella y tantas cosas dije que voy a tomar la decisión de poder amar y creo que fue la mejor decisión que tomé porque me siento muy feliz con ella y es algo que no voy a cambiar por nada”, mencionó.

Respecto a quienes lo critican por ser el “carga mochila” de la chica reality, comentó que él siempre estará dispuesto a ayudar a su enamorada.

“Creo que uno tiene que ser caballero en todo momento. Si veo que mi novia está cargando toda su maleta, está con bolsa o cosas pesadas, obviamente la voy a ayudar es ser parte de mí, es ser caballero”, respondió.