Luego de estar envuelta en un proceso judicial contra Rodrigo González por un caso de violencia, Karen Schwarz aprovechó el Día Internacional de la Mujer para dejar una fuerte reflexión sobre los comentarios y agresiones que sufren día a día las féminas.

La presentadora, además, inspiró a sus seguidores a oponerse ante las luchas de género. Muchos de sus fanáticos apoyaron su moción, pero otros expresaron su disconformidad frente a las palabras de la figura de Latina.

La conductora de Mujeres Al Mando resaltó algunas frases que escuchan las mujeres a través de su vida.

“Durante mucho tiempo hemos escuchado decir, ‘no lo provoques, no uses faldas cortas, no te expongas, escóndete para que no le des razones, si tienes miedo deja de desarrollarte y cambia tu vida, atente a las consecuencias, tú tiene la culpa, así es la vida, asúmela’, y varias frases más. Frases dichas por hombres y mujeres”, escribió la esposa de Ezio Oliva en Instagram.

“No es una lucha de género, lo que realmente es, es una guerra entre seres humanos. Hay tantos buenos hombres que cumplen un rol con dedicación y amor, y por otro lado hay tantas mujeres luchando porque no las toquen, porque las respeten. Cada uno es dueño de su vida y nadie puede irrumpir en los sueños ajenos”, finalizó Karen Schwarz.

A pesar de la intención de la artista por conmemorar el Día Internacional de la Mujer, muchos usuarios se mostraron en contra de ella por “minimizar la lucha del género femenino por lograr la equidad entre los sexos”.

“Hoy no es día de visibilizar a los buenos hombres, Karen. Hoy es día para hacer notar la lucha por la igualdad, creo que tu post no suma a eso”, “qué vergüenza que subas este tipo de contenido cuando no es consecuente con tu actuar”, se lee en algunos de los comentarios en la plataforma de Karen Schwarz.