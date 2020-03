Jossmery Toledo es la nueva integrante de Esto es guerra [VIDEO]

¡Es oficial! Jossmery Toledo ha dado un nuevo paso en su carrera. Tras su polémica salida de la Policía Nacional del Perú, la exsuboficial de tercera será la nueva integrante de Esto es guerra.

Según la carta de autorización expuesta por el diario El popular, la joven ‘influencer’ pasará a ser la nueva figura de América Televisión. En el mencionado documento se detalla que la saliente de Christopher Olivares cede el uso de su imagen hacia Pro TV.

Contrato de Jossmery Toledo en EEG.

Peter Fajardo se reunió con Jossmery Toledo

Hace unos días, el productor de Esto es guerra reveló que había tenido una conversación con Jossmery Toledo. No obstante, descartó que habían hablado de un posible ingreso al reality.

“Hace un par de semanas atrás me la crucé una vez en una reunión, pero no conversé con ella sobre el ingreso al programa. Sé que tenía un tema laboral y ya salió su retiro. Yo ahorita no tengo planeado el ingreso de nadie más, por lo menos no está en lo planes inmediato”, dijo el empresario a Perú 21.

Peter Fajardo habló sobre su encuentro con Jossmery Toledo.

Quieren a Jossmery Toledo en EEG

Durante una emisión de En boca de todos, los panelistas hablaron sobre el posible ingreso de la exsuboficial al reality de América TV.

“Se comenta que Jossmery Toledo ya está libre (...). Entonces, se dice que Jossmery sería la nueva ‘guerrera’. ¿Han escuchado por los pasillos ustedes?”, dijo Maju Mantilla a Jota Benz y Gino Pesaressi.

“No, es más, sería una bombaza. Al principio lo comentaron, cuando recién empezó la temporada (en Esto es guerra)”, dijo Gino.

“Escúchame, yo creo que sería un buen jale, ella tiene toda la... el carácter, el físico. Yo creo que sería un súper jale”, agregó Jota Benz.