Jennifer Lopez y Alex Rodríguez causan furor al unirse a divertido viral de Tik Tok

La red social Tik Tok tiene cada vez más adeptos y muchos famosos no han podido resistirse a los divertidos videos de la aplicación. Los últimos en unirse a esta fiebre fueron Jennifer Lopez y su prometido Alex Rodríguez, quienes desataron furor entre sus seguidores al protagonizar un peculiar reto.

Las imágenes publicadas en la cuenta oficial de Tik Tok de JLo, muestran a la cantante contorneándose frente al espejo al ritmo de la canción “Nonstop” del rapero Drake, con un ceñido vestido blanco, combinado con aretes y pulseras doradas. Por su parte, Alex Rodríguez viste una chaqueta, camisa y lentes oscuros.

En un momento del video, se invierten los papeles de la pareja repentinamente y el exdeportista es quien se pone la prenda blanca y los aretes de JLo, mientras intenta imitar sus sensuales movimientos. Alex Rodríguez compartió el divertido video en su perfil de Instagram y escribió “Late night Tiktoks” como leyenda.

Jennifer López y Alex Rodríguez.

El breve clip fue halagado por los seguidores del exbeisbolista y a pocas horas de ser publicado en la red social, ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y miles de comentarios, donde los fans resaltaron la disposición del hombre de 44 años para acompañar a su futura esposa en todo lo que le proponga.

“No puedo dejar de ver esto”, “Esto es gracioso”, “Esto es increíble”, “Este hombre está comprometido”, “Esta es la energía que necesitaba”, “Dios mío. No podría amar esto más”, “Buenísimo”, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas para el novio de la intérprete de “On The Floor”.