La ‘excombatiente’ Zamahara Lobatón fue entrevistada por las cámaras de Mujeres al mando, donde aclaró el tipo de comunicación que lleva con Melissa Klug y Jefferson Farfán.

La exfigura de ATV fue partícipe de una fiesta realizada en el distrito del Callao donde se encontró con su hermana mayor Gianella Marquina, con quien compartió gratos momentos en dicho evento.

Zamahara Lobatón aprovechó esta entrevista para confirmar la comunicación continua que sostiene con sus familiares. “Siempre las veo. La he visto después de mi viaje a Punta Cana, siempre estoy pendiente con ellas”, dijo la hija de Abel Lobatón.

Samahara Lobatón se encuentra con su hermana Gianella Marquina en fiesta del Callao

En las imágenes se ve cómo las engreídas de la ‘Blanca de Chucuito’ disfrutan muy alegres de este evento. Incluso se animó a comentar sobre las diferencias que habría tenido con la empresaria.

“En verdad mi mamá y yo somos unas personas que tenemos el mismo carácter, entonces sí tenemos una buena comunicación ahora”, exclamó Samahara Lobatón, mostrándose muy tranquila y segura de sus palabras.

De la misma manera se manifestó sobre la conciliación de su madre con Jefferson Farfán. “En verdad me parece súper bien que hayan levantado la bandera la paz. Igual es tema de ellos, yo no tengo nada que ver ahí solo soy la hija de Melissa”, expresó la excompetidora.

Por otro lado, habló sobre el desempeño que tiene Jefferson Farfán en al ámbito deportivo. “No soy fans, porque no veo mucho fútbol, pero es una persona a la cual yo quiero y respeto. Tengo buena relación con él, tanto como con el papá de mi hermana mayor. No tendría porque tener mala relación”, recalcó la hija de Melissa Klug.