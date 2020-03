Janet Barboza y Magaly Medina cara a cara tras enfrentamientos [VIDEO]

Esta noche, Janet Barboza será la invitada especial en Magaly Tv, la firme, tas la cancelación de Válgame y tendrá un sorprendente encuentro con Magaly Medina que dejará impactados a todos los televidentes.

“Sin programa y buscando su revancha, Janet Barboza en Vivo", se escucha en la voz en off del avance del programa.

Cabe recordar que Janet Barboza y Magaly Medina se han liado en una serie de enfrentamientos desde hace unos meses. El conflicto entre ambas conductoras tomó fuerza cuando la popular ‘Urraca’ salió en defensa de Melissa Klug cuando estaba en un proceso legal con Jefferson Farfán.

Luego de ello, la periodista arremetió contra popular ‘Rulitos’ y se burló de su físico asegurando que se había inyectado aceite de avión en la cara. En respuesta, Barboza le dijo a la figura de ATV que “nunca será guapa”.

Magaly Medina Foto: Instagram

En otra oportunidad, Magaly Medina aseguró que Janet Barboza había mantenido una relación con un hombre casado. Luego de esta afirmación, la exconductora de Válgame se defendió y reveló que la presentadora de Magaly TV, la firme era quien intentaba meterse en su relación.

“¡Ay, por favor! Esa mujer ya no se acuerda cuando la cuestionamos cuando aparentemente tenía un romance con un hombre casado, esa mujer no tiene autoridad moral para criticar, no sé cómo un canal puede contratar a cualquier improvisada, que alguna vez ha estado en la hoguera de la crítica como si fueran conductoras de TV”, expresó Magaly Medina en aquel momento.