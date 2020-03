El reguetón es uno de los géneros musicales que ha sido más criticado debido a sus letras machistas y misóginas. Sin embargo, en los últimos años, han nacido nuevas cantantes femeninas en este rubro quienes se revelaron contra los estereotipos.

Ellas se atrevieron a tocar temas como empoderamiento femenino, libertad sexual de las mujeres, violencia de género, entre otros, en sus pegajosas canciones, las cuales han tenido mucho éxito.

Yvi Queen

La pionera en hablar de empoderamiento en sus canciones fue la popular Yvi Queen, quien al ritmo del reguetón supo posicionar uno de los temas pocos tratados hasta ese entonces: el consentimiento.

En el 2003, la puertoriqueña lanzó su canción “Quiero bailar”, sencillo que deja en claro que no importa la situación en la que se encuentre una mujer, ella tomará la decisión de tener o no relaciones sexuales.

"Yo quiero bailar, tú quiere sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar yo te digo si tu me puede provocar eso no quiere decir que pa’ la cama voy "

“Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes", se escucha en parte de la canción.

Años después de que la caballota lanzara ese rotundo éxito, un grupo de jóvenes artistas femeninas se impusieron en el reguetón, a pesar de que este había sido asociado al género masculino durante mucho tiempo.

Natti Natasha

La cantante puertoriqueña Natti Natasha lanzó recientemente su tema “Me estás matando”, en el que habla sobre la violencia de género.

En la canción la cantante explica que no es necesario recurrir a la violencia física para maltratar a una persona, la violencia psicológica también puede “matar”.

“Me estas matando sin ponerme encima un solo dedo, sin darme a beber ningún veneno. Tú me estás rompiendo el corazón", se lee en la letra de la canción.

No obstante, anteriormente la cantante lanzó el tema “La mejor versión de mí”, en la que la protagonista es víctima de una relación tóxica y se habla sobre lo conveniente que es salir de ese tipo de situaciones.

“Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que me perdí mi tiempo mientras tu ganabas porque valgo mucho más de lo que imaginabas”, se aprecia en el sencillo de Natti Natasha.

Karol G

La intérpetre de “Tusa”, Karol G, también se atrevió a tocar el tema de empoderamiento femenino en sus canciones.

En su tema “Ahora me llama” comparte el mensaje de omitir comentarios negativos hacia las mujeres que quieren tomar sus propias decisiones sobre su vida.

“Y llámalo como tú quieras, lo que tú digas me resbala, yo solo vivo a mi manera”, se observa en algunas estrofas de la canción.

Becky G

En su reciente sencillo, que realizó en colaboración con Maluma, Becky G, habla sobre romper con los estereotipos de la mujer ama de casa, quien debe servir a un hombre haciendo diversas tareas domésticas.

“Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera, mucho menos algún tipo como tú que me mantenga. Deja ya tu jueguito tú no me enamoras, yo no necesito un hombre que me joda, yo compro mis cosas, tú no me controlas"

Por ello, la cantante resalta la importancia de la independencia femenina en el sentido económico y emocional.

“Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa, si es lo que estas buscando entonces ve a buscarlo en otra. Tampoco se cocinarte, pero sí sé darte amor. Si lo que quieres es que esté encerrada entonces no”, se aprecia en el sencillo.